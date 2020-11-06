Путин не собирается в отставку, у него отменное здоровье - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в пятницу публикацию британского таблоида The Sun, выступившего с утверждением о якобы готовящейся отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем. Песков заверил, что таких планов у Путина нет, равно как и проблем со здоровьем.

"Нет", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, собирается ли президент в отставку. "Здоровье [у него] отменное", - добавил Песков.

В целом же, говоря о публикации британского издания, Песков заявил, что "здесь особо комментировать нечего". "Чушь это полная. У президента все хорошо [со здоровьем]", - сказал представитель Кремля.