Путин не собирается в отставку, у него отменное здоровье - Песков
13:00 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в пятницу публикацию британского таблоида The Sun, выступившего с утверждением о якобы готовящейся отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем. Песков заверил, что таких планов у Путина нет, равно как и проблем со здоровьем.
"Нет", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, собирается ли президент в отставку. "Здоровье [у него] отменное", - добавил Песков.
В целом же, говоря о публикации британского издания, Песков заявил, что "здесь особо комментировать нечего". "Чушь это полная. У президента все хорошо [со здоровьем]", - сказал представитель Кремля.
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