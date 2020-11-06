Навальный опровергает наличие у него хронического панкреатита
13:05 06.11.2020 Источник: Интерфакс
Российский оппозиционер Алексей Навальный опровергает наличие у него хронического панкреатита и утверждает, что в августе текущего года был полностью здоров.
"Я каждый год проходил медицинский чекап (обследование - ИФ), и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров", - написал Навальный в твиттере в пятницу.
Ранее в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сообщили, что, по результатам проведенных исследований, у Навального обнаружен хронический панкреатит и его обострение, отравление не подтверждено.
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