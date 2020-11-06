Юань отыгрывает падение, зафиксированное на фоне торговой войны с США
13:20 06.11.2020 Источник: Интерфакс
Китайский юань подорожал на 8% с конца мая, отыграв более половины падения, зафиксированного на фоне торговой войны с США.
Среди факторов, поддерживающих юань, - более высокие по сравнению с США процентные ставки, а также довольно быстрое восстановление экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Перспектива победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена также оказывает поддержку юаню, поскольку считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой, пишет агентство Bloomberg.
В пятницу курс доллара поднялся до 6,6293 юаня по сравнению с 6,6064 юаня накануне. Однако с начала текущей недели доллар подешевел на 0,9% в паре с китайской нацвалютой.
Курс доллара, поднимавшийся почти до 7,2 юаня из-за торговой войны, которую начал американский президент Дональд Трамп, в настоящее время близок к отметке в 6,6 юаня/$1, до которой он не опускался уже более двух лет.
НОВОСТИ
- 16:00 06.11.2020
- Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
- 15:12 06.11.2020
- Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
- 15:00 06.11.2020
- Производительность системы маркировки лекарств в РФ увеличена в 2,5 раза - ЦРПТ
- 14:32 06.11.2020
- Регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20% - Мурашко
- 14:32 06.11.2020
- Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства РФ
- 14:12 06.11.2020
- Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами
- 14:00 06.11.2020
- Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг
- 13:32 06.11.2020
- КС РФ разрешил религиозным организациям не информировать о своей деятельности, вывешивая таблички на зданиях
- 13:22 06.11.2020
- Главврач медцентра в Коммунарке поддержал продление «удаленки» для 6-11 классов
- 13:05 06.11.2020
- Навальный опровергает наличие у него хронического панкреатита
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать