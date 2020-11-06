КС РФ разрешил религиозным организациям не информировать о своей деятельности, вывешивая таблички на зданиях

13:32 Источник: Интерфакс

Конституционный суд РФ разрешил религиозным организациям не информировать о своей деятельности, вывешивая таблички снаружи зданий.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба местной религиозной организации Церкви христиан веры евангельской "Слово жизни" в подмосковном городе Долгопрудный (организация входит в структуру одного из крупнейших протестантских объединений на территории РФ). Заявитель оспаривал конституционность части 3 статьи 5.26 КоАП и пункта 8 статьи 8 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Постановление КС опубликовано в пятницу на сайте суда.

Как следует из текста постановления, прокурорская проверка установила, что местная религиозная организация, занимающая безвозмездно несколько помещений частного жилого дома, не разместила на общем фасаде здания соответствующей вывески. Таблички с наименованием организации были размещены внутри самого дома, при входе. Несмотря на это суды пришли к выводу, что организация не исполнила обязанность по информированию о своей деятельности, и оштрафовала церковь на 30 тыс. рублей. Пятидесятники обратились в КС.

КС отметил, что использование такими организациями жилого дома в качестве места нахождения и регистрации не требует размещения вывески, поскольку данная информация содержится в ЕГРЮЛ и является общедоступной. Если же часть помещений дома служит для проведения обрядов и церемоний, то требование об указании полного наименования не может рассматриваться как избыточное. Граждане должны осознавать, с какой религиозной организацией - при их разнообразии - имеют дело.

В то же время, продолжил КС, особенность свободы вероисповедания не предполагает обеспечения религиозными организациями свободного доступа неограниченного круга лиц. Такая организация сама определяет, привлекать ли новых последователей, или поступать более избирательно. Поэтому для информирования о своей деятельности религиозной организации достаточно размещения соответствующей информации внутри дома при входе в используемые помещения.

Суд заключил, что иное требование означало бы чрезмерное вмешательство государства в сферу свободы совести.