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НОВОСТИ

Преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19 - Росфинмониторинг

14:00 06.11.2020 Источник: Газета.Ru

В России преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогов, маскируя их под борьбу с COVID-19. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Прежде всего новые теневые преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством», — говорится в сообщении.

По его словам, в 2020 году ведомству удалось вернуть в бюджет около ₽18 млрд, а около ₽100 млрд было арестовано.  Газета.Ru

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