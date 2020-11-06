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НОВОСТИ

Главврач медцентра в Коммунарке поддержал продление «удаленки» для 6-11 классов

13:22 06.11.2020

Продление обучения школьников старших классов в дистанционном формате - правильный шаг, полагает главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко. «Намедни и мы с дочкой, которая в этом году заканчивает школу, обменялись мнениями. Она, конечно, недовольна преимущественно потерянной возможностью живого общения с друзьями, тусовок и тому подобного. Да и дисциплина в классе на уроке намного выше самодисциплины. Я постарался объяснить ей эпидемиологически-медицинские причины: дети и подростки переносят в основном контакт с вирусом бессимптомно (и пример дочери с ее высоким уровнем IgG при отсутствии болезни ей был примером), при этом они значимо увеличивают риски инфицирования коронавирусной инфекции членов семьи, с которыми проживают», - отметил доктор, по словам которого дистанционный формат учёбы - это временная и вынужденная мера.

Напомним, в связи с обострением ситуации с коронавирусом в Москве, решено было продлить удалённое обучение учеников 6-11 классов еще на две недели, до 22 ноября.

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