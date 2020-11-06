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НОВОСТИ

Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами

14:12 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Люксембург подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"6 ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.

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