Россия и Люксембург подписали новое налоговое соглашение между странами

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Люксембург подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"6 ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.