Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документ, внесенный на рассмотрение парламента главой государства, призван заменить собой действующий закон от 1997 года. Он подготовлен в рамках реализации новых положений конституции.