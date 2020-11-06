Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Франции задержала у школы под Парижем человека, вооруженного ножом. Об этом сообщил в своем "Твиттере" глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, - отметил министр. - Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени".