Глава МВД Франции сообщил о задержании у школы под Парижем человека с ножом
15:12 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Франции задержала у школы под Парижем человека, вооруженного ножом. Об этом сообщил в своем "Твиттере" глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, - отметил министр. - Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени".
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