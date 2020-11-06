Регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20% - Мурашко
14:32 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до 20%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.
"Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациям, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий", - сказал министр.
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