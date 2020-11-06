Регионы должны довести резерв коек для пациентов с коронавирусом до 20% - Мурашко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до 20%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.

"Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациям, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий", - сказал министр.