Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
16:00 06.11.2020 Источник: Интерфакс
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщил его помощник Олег Сташкевич.
"Могу подтвердить, да, умер", - сказал Сташкевич в пятницу "Интерфаксу".
Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр, в 2012 году стал Народным артистом России. По его произведениям, которые он исполнял на телевидении, созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса", "Год за два", "Встречи на улицах".
С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи". С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране" ("Россия-1", ВГТРК).
В октябре 2020 года принял решение уйти со сцены из-за возраста.
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