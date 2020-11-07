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ЕС продлил на год санкции против Турции из-за деятельности в Средиземном море

16:12 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции из-за ее незаконной деятельности в Средиземном море и грозится ввести новые ограничительные меры против Анкары. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье, - отмечается в нем. - Поэтому Евросоюз сохранит свою способность вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье или участвующих в нем".

Совет напоминает, что на данный момент в черном списке по Турции находятся два человека.

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