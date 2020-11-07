ЕС продлил на год санкции против Турции из-за деятельности в Средиземном море
16:12 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции из-за ее незаконной деятельности в Средиземном море и грозится ввести новые ограничительные меры против Анкары. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Сегодня Совет принял решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий режим ограничительных мер в ответ на несанкционированную деятельность Турции по бурению скважин в Восточном Средиземноморье, - отмечается в нем. - Поэтому Евросоюз сохранит свою способность вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или организаций, ответственных за несанкционированное бурение в Восточном Средиземноморье или участвующих в нем".
Совет напоминает, что на данный момент в черном списке по Турции находятся два человека.
НОВОСТИ
- 22:00 06.11.2020
- Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
- 21:45 06.11.2020
- Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
- 21:19 06.11.2020
- За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан
- 21:14 06.11.2020
- Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова
- 20:25 06.11.2020
- Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
- 20:15 06.11.2020
- Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года
- 19:25 06.11.2020
- Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
- 18:40 06.11.2020
- Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США
- 18:20 06.11.2020
- Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин
- 17:40 06.11.2020
- ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать