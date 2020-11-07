0
0
384
НОВОСТИ

Около половины россиян против возвращения улицам дореволюционных названий - опрос

16:32 06.11.2020 Источник: Интерфакс

46% россиян отрицательно относятся к идее возвращения улицам дореволюционных названий, наиболее негативное отношение демонстрируют сограждане старше 60 лет (60% респондентов данной возрастной категории), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Противники данной идеи полагают, что переименование улиц потребует лишних бюджетных затрат, которые следует направить для решения более важных проблем.

Согласно данным опроса, к идее возвращения улицам дореволюционных названий положительно относятся 35% россиян, среди сограждан в возрасте 18-30 лет такую позицию занимает практически каждый второй (45%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 06.11.2020
Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
0
176
21:45 06.11.2020
Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
0
166
21:19 06.11.2020
За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан
0
215
21:14 06.11.2020
Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова
0
275
20:25 06.11.2020
Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
0
290
20:15 06.11.2020
Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года
0
371
19:25 06.11.2020
Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
0
309
18:40 06.11.2020
Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США
0
402
18:20 06.11.2020
Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин
0
405
17:40 06.11.2020
ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
0
424

Возврат к списку