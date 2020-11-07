Около половины россиян против возвращения улицам дореволюционных названий - опрос

16:32 Источник: Интерфакс

46% россиян отрицательно относятся к идее возвращения улицам дореволюционных названий, наиболее негативное отношение демонстрируют сограждане старше 60 лет (60% респондентов данной возрастной категории), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Противники данной идеи полагают, что переименование улиц потребует лишних бюджетных затрат, которые следует направить для решения более важных проблем.

Согласно данным опроса, к идее возвращения улицам дореволюционных названий положительно относятся 35% россиян, среди сограждан в возрасте 18-30 лет такую позицию занимает практически каждый второй (45%).