Около половины россиян против возвращения улицам дореволюционных названий - опрос
16:32 06.11.2020 Источник: Интерфакс
46% россиян отрицательно относятся к идее возвращения улицам дореволюционных названий, наиболее негативное отношение демонстрируют сограждане старше 60 лет (60% респондентов данной возрастной категории), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Противники данной идеи полагают, что переименование улиц потребует лишних бюджетных затрат, которые следует направить для решения более важных проблем.
Согласно данным опроса, к идее возвращения улицам дореволюционных названий положительно относятся 35% россиян, среди сограждан в возрасте 18-30 лет такую позицию занимает практически каждый второй (45%).
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