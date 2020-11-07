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НОВОСТИ

Руководству военкоматов вернут звания

17:00 06.11.2020 Источник: Известия

Военные комиссары вновь наденут погоны. Минобороны меняет систему комплектования руководства военкоматов субъектов Российской Федерации. Руководящие должности в этих учреждениях станут военными. По сути, речь идет о возвращении системы, которая существовала до конца 2000-х годов. Только критерии к кандидатам на должности военкомов и других сотрудников стали намного жестче. Теперь ими смогут стать только действующие офицеры с боевым опытом и отличным послужным списком.

Эксперты объясняют изменение правил возросшей ролью вопросов мобилизации: в случае введения военного положения им предстоит призывать на службу не только граждан, но и бизнес.  Известия

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