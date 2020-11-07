Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном
17:12 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в военном ведомстве.
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