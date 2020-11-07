Два российских Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в военном ведомстве.