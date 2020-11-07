Андрей Воробьев продлил режим ограничений в Подмосковье до 22 ноября
17:02 06.11.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продлил в регионе действие ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Московской области до 22 ноября сохраняется запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия и тренировки спортсменов без участия зрителей.
По-прежнему запрет распространяется на посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение составляет посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев с целью прогулок на их территориях.
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