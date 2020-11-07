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Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин

18:20 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и сатирика Михаила Жванецкого, который умер в пятницу в возрасте 86 лет. Телеграмму распространила пресс-служба Кремля.

"Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди и в России, и во многих других странах", - говорится в телеграмме.

"Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - добавил президент.

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