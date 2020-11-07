Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США
18:40 06.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов - "тогда, когда вы (народ - ИФ) примите решение".
"Ну и на злобу дня: некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение", - сказал Лукашенко, выступая на открытии новых станций Минского метрополитена в пятницу. Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".
"Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение, для нас белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев", - добавил Лукашенко.
НОВОСТИ
- 22:00 06.11.2020
- Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
- 21:45 06.11.2020
- Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
- 21:19 06.11.2020
- За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан
- 21:14 06.11.2020
- Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова
- 20:25 06.11.2020
- Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
- 20:15 06.11.2020
- Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года
- 19:25 06.11.2020
- Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
- 18:20 06.11.2020
- Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин
- 17:40 06.11.2020
- ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
- 17:25 06.11.2020
- "Роснефть" перевела очередную нефтеперерабатывающую установку на катализатор собственной разработки
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Владимир 18:59 06.11.2020
Gryaznyi nedoumok pust' utchit jenu shi varit'! V tur'mu podonka, v kampanii c putlerom!
Комментировать