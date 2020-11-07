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НОВОСТИ

Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США

18:40 06.11.2020 Источник: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов - "тогда, когда вы (народ - ИФ) примите решение".

"Ну и на злобу дня: некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение", - сказал Лукашенко, выступая на открытии новых станций Минского метрополитена в пятницу. Президента цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

"Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение, для нас белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное - потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев", - добавил Лукашенко.

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комментарии(1)

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Владимир 18:59 06.11.2020

Gryaznyi nedoumok pust' utchit jenu shi varit'! V tur'mu podonka, v kampanii c putlerom!

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