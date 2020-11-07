Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
20:25 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, отправлен из СИЗО-5 ("Водник") в колонию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.
"Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания", - сообщили в управлении. Там не называли место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что, согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.
Один из адвокатов Ефремова Петр Хархорин сообщил ТАСС, что его не уведомили о том, что Ефремов направлен в колонию, и где именно он будет отбывать наказание. "Сегодня, в пятницу [отправили в колонию]? Я об этом пока ничего не знаю", - сказал адвокат.
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