Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
19:25 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС утвердили единую позицию сообщества по реформе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая перестройку системы международных санитарных предупреждений и создание условий для проведения независимых оценок эпидемиологической ситуации на местах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС и представители правительств всех стран - членов выразили приверженность играть скоординированную, активную и лидирующую роль в процессе всестороннего укрепления глобальной системы здравоохранения и ВОЗ, в частности, их способности по подготовке и ответу на экстренные санитарные ситуации, - отмечается в документе. - Совет ЕС отмечает, что в ходе многочисленных эпидемий ожидания мирового сообщества в отношении ВОЗ часто перевешивали реальные возможности этой организации и ее способности поддерживать свои страны - члены в укреплении надежности их систем здравоохранения".
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