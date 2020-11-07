Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года
20:15 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Естественная убыль населения России за январь - сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения в сентябре 2020 года, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.
Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе - сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.
НОВОСТИ
- 22:00 06.11.2020
- Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
- 21:45 06.11.2020
- Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
- 21:19 06.11.2020
- За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан
- 21:14 06.11.2020
- Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова
- 20:25 06.11.2020
- Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
- 19:25 06.11.2020
- Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
- 18:40 06.11.2020
- Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США
- 18:20 06.11.2020
- Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин
- 17:40 06.11.2020
- ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
- 17:25 06.11.2020
- "Роснефть" перевела очередную нефтеперерабатывающую установку на катализатор собственной разработки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать