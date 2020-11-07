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Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года

20:15 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Естественная убыль населения России за январь - сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения в сентябре 2020 года, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе - сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.

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