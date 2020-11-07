Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова

21:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в транспорте, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Самые опасные места - там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте", - сказала она.