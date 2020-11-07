За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан

21:19

Борьба с коронавирусом в Москве идёт активно - за нарушение антиэпидемических требований к административной ответственности привлекли более 160 тыс. человек.По словам руководителя начальник Главного контрольного управления Евгения Данчикова, в мегаполисе проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей. "За весь период к административной ответственности было привлечено свыше 132 тыс. юридических лиц и предпринимателей" , - сообщил Данчиков.Кроме того, за повторные нарушение санитарно-эпидемиологических правил была в Москве приостановили работу 160 организаций.

При этом, по словам Данчикова, столичные работодатели соблюдают установленные требования и перевели часть своих сотрудников на удаленный режим работы. "Нарушителей штрафуют на 300 тыс. рублей, за повторное нарушение нарушителям грозит приостановление деятельности. Хочу отметить, что работники, переведённые на удаленный режим, должны работать дома и без лишней необходимости перемещаться в городе как на общественном, так и на личном транспорте", - сообщил чиновник.