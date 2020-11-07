0
0
178
НОВОСТИ

За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан

21:19 06.11.2020

Борьба с коронавирусом в Москве идёт активно - за нарушение антиэпидемических требований к административной ответственности привлекли более 160 тыс. человек.

По словам руководителя начальник Главного контрольного управления Евгения Данчикова, в мегаполисе проводятся постоянные рейды в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования в отношении своих работников и посетителей. "За весь период к административной ответственности было привлечено свыше 132 тыс. юридических лиц и предпринимателей" , - сообщил Данчиков.

Кроме того, за повторные нарушение санитарно-эпидемиологических правил была в Москве приостановили работу 160 организаций.

При этом, по словам Данчикова, столичные работодатели соблюдают установленные требования и перевели часть своих сотрудников на удаленный режим работы. "Нарушителей штрафуют на 300 тыс. рублей, за повторное нарушение нарушителям грозит приостановление деятельности. Хочу отметить, что работники, переведённые на удаленный режим, должны работать дома и без лишней необходимости перемещаться в городе как на общественном, так и на личном транспорте", - сообщил чиновник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 06.11.2020
Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
0
169
21:45 06.11.2020
Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
0
161
21:14 06.11.2020
Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова
0
269
20:25 06.11.2020
Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
0
284
20:15 06.11.2020
Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года
0
364
19:25 06.11.2020
Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
0
302
18:40 06.11.2020
Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США
0
397
18:20 06.11.2020
Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин
0
399
17:40 06.11.2020
ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
0
418
17:25 06.11.2020
"Роснефть" перевела очередную нефтеперерабатывающую установку на катализатор собственной разработки
0
467

Возврат к списку