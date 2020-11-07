Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 650 тыс. россиян с коронавирусом проходят лечение амбулаторно, в стационарах остаются около 250 тыс. человек. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе "Время" на Первом канале.

"Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, порядка 250 тыс. человек - это те, которые находятся на стационарном лечении", - сказал он.