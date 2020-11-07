0
0
113
НОВОСТИ

Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление

22:00 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента Турции Тайипа Эрдогана о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть является дискриминационным шагом. К такому мнению пришли на состоявшемся в пятницу заседании члены комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по культуре.

"На своем заседании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции, комитет по культуре указал, что изменение статуса собора Святой Софии является дискриминационным шагом, - отмечается в заявлении пресс-службы ПАСЕ. - Это подрывает светский характер Турции и ее многонациональное культурное наследие". По мнению комитета, "это решение также противоречит основным ценностям и принципам ПАСЕ, особенно тем, которые касаются межрелигиозного и межкультурного диалога".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:45 06.11.2020
Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
0
166
21:19 06.11.2020
За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан
0
215
21:14 06.11.2020
Люди заражаются коронавирусом чаще всего в транспорте - Попова
0
275
20:25 06.11.2020
Актера Ефремова отправили из СИЗО в колонию
0
290
20:15 06.11.2020
Росстат подсчитал, на сколько сократилось население РФ с начала года
0
371
19:25 06.11.2020
Европа выработала единую позицию по реформе ВОЗ
0
309
18:40 06.11.2020
Лукашенко предложил ФРГ, чтобы те потребовали новых выборов в США
0
402
18:20 06.11.2020
Жванецкий умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах - Путин
0
405
17:40 06.11.2020
ЕС ввел санкции против президента Белоруссии - Официальный журнал
0
424
17:25 06.11.2020
"Роснефть" перевела очередную нефтеперерабатывающую установку на катализатор собственной разработки
0
471

Возврат к списку