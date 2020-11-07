Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
22:00 06.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение президента Турции Тайипа Эрдогана о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть является дискриминационным шагом. К такому мнению пришли на состоявшемся в пятницу заседании члены комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по культуре.
"На своем заседании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции, комитет по культуре указал, что изменение статуса собора Святой Софии является дискриминационным шагом, - отмечается в заявлении пресс-службы ПАСЕ. - Это подрывает светский характер Турции и ее многонациональное культурное наследие". По мнению комитета, "это решение также противоречит основным ценностям и принципам ПАСЕ, особенно тем, которые касаются межрелигиозного и межкультурного диалога".
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