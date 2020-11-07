Число зараженных COVID-19 в мире приближается к 50 млн человек

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 49 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 49 322 827, умерли 1 242 868 человек, выздоровели 32 480 626 заразившихся. Наибольшее число заражений - 9 733 816 случаев - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 236 073 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек. Далее по числу заражений следует Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения, 125 562 смертями и 7 819 886 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 631 181, умерли 162 015 и выздоровели 5 118 156 человек.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 733 440 случаев заражения, выздоровели 1 296 124 человека, умерли 29 887.