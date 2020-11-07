0
0
206
НОВОСТИ

Пасмурно и до 11 градусов тепла ожидают синоптики в Москве 7 ноября

09:15 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит 9-11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс шести градусов.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:50 07.11.2020
Лукашенко предложил Росатому создать дочернее предприятие в Белоруссии
0
20
12:25 07.11.2020
Четверть всех преступлений в РФ происходит при помощи IT-технологий - Глава МВД
0
74
11:30 07.11.2020
Зеленский сообщил, что Всемирный банк даст Украине 100 млн долл на Донбасс
0
150
10:50 07.11.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 7 ноября
0
241
09:45 07.11.2020
Число зараженных COVID-19 в мире приближается к 50 млн человек
0
252
09:30 07.11.2020
Байден: У нас больше нет времени на бесполезную межпартийную борьбу
0
304
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
281
22:00 06.11.2020
Превращение собора Святой Софии в мечеть противоречит ценностям и принципам ПАСЕ - заявление
0
700
21:45 06.11.2020
Четверть миллиона человек лечатся в России от коронавируса в больницах - Мурашко
0
632
21:19 06.11.2020
За несоблюдение антиковидных мер оштрафовано уже свыше 160 тысяч горожан
0
698

Возврат к списку