Пасмурно и до 11 градусов тепла ожидают синоптики в Москве 7 ноября

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит 9-11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс шести градусов.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.