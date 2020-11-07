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Байден: У нас больше нет времени на бесполезную межпартийную борьбу

09:30 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что в стране настала пора прекратить распри между двумя ведущими политическими партиями. Об этом политик заявил в пятницу во время выступления в городе Уилмингтон (штат Делавэр), трансляцию вели основные телеканалы страны.

"У нас больше нет времени на бесполезную межпартийную борьбу. У нас имеется неповторимая возможность построить то будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Я неоднократно выражал оптимизм по поводу будущего нашей страны и верю в то, что ничто не помешает нам стать хозяевами 21-го века", - отметил демократ.

Байден призвал к сплочению американцев "вне зависимости от того, кто за кого голосовал" на выборах. Он выразил надежду на то, что сможет выступить в субботу с более важным заявлением, касающимся выборов.

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