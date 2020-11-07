Четверть всех преступлений в РФ происходит при помощи IT-технологий - Глава МВД

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверть всех зарегистрированных преступлений в России происходит с использованием новых технологий. Об этом в субботу в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Каждое четвертое зарегистрированное (в России - прим. ТАСС) преступление - [совершается] с использованием IT-технологий", - сказал он.