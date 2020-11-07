Четверть всех преступлений в РФ происходит при помощи IT-технологий - Глава МВД
12:25 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверть всех зарегистрированных преступлений в России происходит с использованием новых технологий. Об этом в субботу в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Каждое четвертое зарегистрированное (в России - прим. ТАСС) преступление - [совершается] с использованием IT-технологий", - сказал он.
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