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Полиция задержала в Москве активистов ЛДПР, пришедших на встречу с депутатом

14:30 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичная полиция в субботу задержала одного активиста ЛДПР и помощника депутаты Госдумы от фракции либерал-демократов, замруководителя фракции Василия Власова в ходе его встречи с избирателями у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Об этом депутат сообщил в субботу в "Инстаграме".

"Задержали моего помощника, еще наших активистов задержали, которые сегодня пришли на встречу с избирателями, которую я проводил", - сказал он в опубликованной в "Инстаграме" молодежной организации ЛДПР видеозаписи.

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