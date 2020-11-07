Подозреваемый в нападении на священника в Лионе задержан французской полицией

16:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция задержала подозреваемого в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса в Лионе. Об этом сообщила в субботу газета "Паризьен".

Согласно ее сведениям, речь идет о гражданине Грузии Георгии П. Операция по задержанию была проведена в пятницу в Лионе. Задержана также его жена 35-и лет, родившаяся в России.