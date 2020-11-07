Протест врачей в Минске закончился задержаниями - правозащитники

17:00 Источник: Интерфакс

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в субботу в Минске превысило 45 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В списках центра 47 человек. По данным правозащитников, основное число задержаний произошло на акции протеста медиков.

Ранее в некоторых telegram-каналах была анонсирована несанкционированная акция, на которую организаторы приглашали медиков, не согласных с политикой властей и итогами президентских выборов. Акция должна была состояться на проспекте Независимости возле одной из городских больниц.

"В 12.00 в Минске был анонсирован марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступеньки первой клинической больницы - силовики их задержали", - сообщили правозащитники.