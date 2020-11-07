На переговорах Британии и ЕС сохраняются "большие разногласия"
17:15 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большие разногласия сохраняются на переговорах между Евросоюзом и Великобританией по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявила в субботу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.
"Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Был достигнут определенный прогресс, но сохраняются большие разногласия, особенно в том, что касается равных условий и рыболовства", - написала она в своем "Твиттере".
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