Путин и Макрон провели телефонные переговоры

17:30 Источник: Интерфакс

В субботу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

"В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что при обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха "выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии".

"Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - информирует пресс-служба.

Там добавили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.