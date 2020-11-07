Путин и Макрон провели телефонные переговоры
17:30 07.11.2020 Источник: Интерфакс
В субботу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.
"В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - сообщает пресс-служба Кремля.
Там отметили, что при обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха "выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии".
"Владимир Путин подробно информировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.
"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - информирует пресс-служба.
Там добавили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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