Наталья Сергунина: видеоэкскурсии по ВДНХ и "Зарядью" появились на Russpass

17:40

В условиях пандемии в Москве появляются новые возможности для онлайн-туризма. На онлайн-сервисе Russpass появилась возможность видеоэкскурсий по ВДНХ и парку "Зарядье". Экскурсоводами выступают москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин. Ранее на сайте были опубликованы шесть видеопрогулок по московским паркам, в том числе "Сокольникам", Саду имени Баумана, Парку Горького и Парку Победы.

Russpass - платформа, позволяющая спланировать маршрут поездки по России, купить билет на самолет или поезд, на различные экскурсии, в музеи и театры. "Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass" - отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Также этот цикл онлайн-экскурсий по паркам Москвы можно посмотреть на медиаплатформе #Москвастобой столичного комитета по туризму.