Немерюк: Система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам
17:55 07.11.2020
Работающая в Москве специальная система чекинов для посетителей ночных заведений даёт возможность горожанам вовремя обращаться к врачам и также помогает проведению медикам и эпидемиологических расследований. По словам главы руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, с 19 октября системой чекинов воспользовались более 1,1 млн граждан.
Хотя в мегаполисе лишь примерно 500 заведений с ночным режимом работы, к системе чекинов уже по своей воле присоединились гостиницы, кафе и рестораны - всего более 4000 заведений.
По словам Немерюка, система чекинов будет работать в Москве в новой сфере. «Со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах»,- сообщил глава департамента.
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