Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США
20:45 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от американской Демократической партии Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах.
"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками, - написал он в субботу в "Твиттере. - Я очень жду возможности работать вместе и развивать [отношения] вместе с вами".
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