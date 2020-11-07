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НОВОСТИ

Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США

20:45 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты от американской Демократической партии Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партнерами и союзниками, - написал он в субботу в "Твиттере. - Я очень жду возможности работать вместе и развивать [отношения] вместе с вами".

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