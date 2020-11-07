Адвокат Трампа: СМИ не определяют исход выборов. Это делают суды
21:00 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исход выборов в США в случае разногласий между кандидатами в президенты определяется судом, а не телекомпаниями или другими СМИ, ведущими неофициальный подсчет голосов. С таким заявлением выступил в субботу на пресс-конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания) адвокат нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Он категорически отверг подсчеты и прогнозы ряда крупнейших американских средств массовой информации, которые ранее передали, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, необходимые для победы в борьбе за Белый дом. На просьбу пояснить, почему он так поступает, Джулиани ответил: "Потому что они (СМИ - прим. ТАСС) не решают исхода выборов". "Прогноз в пользу Джо Байдена... Кто с ним выступил? Все они? О боже! Все телекомпании! Мы должны забыть о законе! Судьи не имеют значения!" - с сарказмом сказал Джулиани. "Не будьте смехотворными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды", - подчеркнул юрист Трампа.
НОВОСТИ
- 21:15 07.11.2020
- Британский премьер Борис Джонсон поздравил Байдена с победой
- 21:05 07.11.2020
- Джозеф Байден собирается вскоре обратиться к гражданам США
- 20:45 07.11.2020
- Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США
- 20:16 07.11.2020
- СМИ объявили победителя президентской гонки в США
- 17:55 07.11.2020
- Немерюк: Система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам
- 17:40 07.11.2020
- Наталья Сергунина: видеоэкскурсии по ВДНХ и "Зарядью" появились на Russpass
- 17:30 07.11.2020
- Путин и Макрон провели телефонные переговоры
- 17:15 07.11.2020
- На переговорах Британии и ЕС сохраняются "большие разногласия"
- 17:00 07.11.2020
- Протест врачей в Минске закончился задержаниями - правозащитники
- 16:28 07.11.2020
- Подозреваемый в нападении на священника в Лионе задержан французской полицией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать