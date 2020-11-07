Адвокат Трампа: СМИ не определяют исход выборов. Это делают суды

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исход выборов в США в случае разногласий между кандидатами в президенты определяется судом, а не телекомпаниями или другими СМИ, ведущими неофициальный подсчет голосов. С таким заявлением выступил в субботу на пресс-конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания) адвокат нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он категорически отверг подсчеты и прогнозы ряда крупнейших американских средств массовой информации, которые ранее передали, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, необходимые для победы в борьбе за Белый дом. На просьбу пояснить, почему он так поступает, Джулиани ответил: "Потому что они (СМИ - прим. ТАСС) не решают исхода выборов". "Прогноз в пользу Джо Байдена... Кто с ним выступил? Все они? О боже! Все телекомпании! Мы должны забыть о законе! Судьи не имеют значения!" - с сарказмом сказал Джулиани. "Не будьте смехотворными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды", - подчеркнул юрист Трампа.