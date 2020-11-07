Джозеф Байден собирается вскоре обратиться к гражданам США

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократ Джозеф Байден выступит с обращением к гражданам США в субботу в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск). Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные избирательного штаба демократа.

"Избранный президент Джо Байден обратится к нации в 20:00 в субботу из Уилмингтона (штат Делавэр) <...>", - отметила Си-эн-эн.