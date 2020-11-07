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Британский премьер Борис Джонсон поздравил Байдена с победой

21:15 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Поздравление было размещено в субботу на странице Джонсона в "Твиттере".

"Поздравляем Джо Байдена с его избранием президентом Соединенных Штатов, а также Камалу Харрис с ее историческим достижением. США являются нашим важнейшим союзником, и я с нетерпением жду возможности начать совместную работу в приоритетных для нас сферах, таких как изменение климата, торговля и безопасность", - написал Джонсон.

К поздравлениям в своем "Твиттере" присоединился также глава британского МИД Доминик Рааб, подчеркнувший, что "Джо Байден со всей очевидностью одержал победу, хотя еще не все процессы завершены".

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