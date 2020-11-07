Трамп пока не собирается признавать свое поражение на выборах
22:03 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США республиканец Дональд Трамп не собирается пока признавать того, что его попытка переизбрания потерпела провал. Это подтвердил в субботу на пресс-конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания) адвокат действующего американского лидера Рудольф Джулиани.
"Разумеется, он не собирается признавать [поражения], когда под вопросом [в Пенсильвании] находятся по меньшей мере 600 тыс. бюллетеней", - заявил юрист. Он отвечал на вопрос о том, готов ли Трамп отказаться от продолжения борьбы со своим соперником на состоявшихся в США 3 ноября президентских выборах - демократом Джозефом Байденом.
"Определять, действительны или нет бюллетени, должны они (местные избиркомы и другие уполномоченные лица - прим. ТАСС), а не я. В соответствии с законом, бремя [ответственности за рассмотрение] бюллетеней для заочного голосования или голосования по почте лежит на той стороне, которая их предлагает. Они (эти документы - прим. ТАСС) должны быть проинспектированы", - сказал Джулиани. С его точки зрения, поведение демократов указывает на "сильные косвенные свидетельства" подделки бюллетеней на прошедших выборах главы государства.
НОВОСТИ
- 21:15 07.11.2020
- Британский премьер Борис Джонсон поздравил Байдена с победой
- 21:05 07.11.2020
- Джозеф Байден собирается вскоре обратиться к гражданам США
- 21:00 07.11.2020
- Адвокат Трампа: СМИ не определяют исход выборов. Это делают суды
- 20:45 07.11.2020
- Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США
- 20:16 07.11.2020
- СМИ объявили победителя президентской гонки в США
- 17:55 07.11.2020
- Немерюк: Система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам
- 17:40 07.11.2020
- Наталья Сергунина: видеоэкскурсии по ВДНХ и "Зарядью" появились на Russpass
- 17:30 07.11.2020
- Путин и Макрон провели телефонные переговоры
- 17:15 07.11.2020
- На переговорах Британии и ЕС сохраняются "большие разногласия"
- 17:00 07.11.2020
- Протест врачей в Минске закончился задержаниями - правозащитники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать