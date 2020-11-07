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Трамп пока не собирается признавать свое поражение на выборах

22:03 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США республиканец Дональд Трамп не собирается пока признавать того, что его попытка переизбрания потерпела провал. Это подтвердил в субботу на пресс-конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания) адвокат действующего американского лидера Рудольф Джулиани.

"Разумеется, он не собирается признавать [поражения], когда под вопросом [в Пенсильвании] находятся по меньшей мере 600 тыс. бюллетеней", - заявил юрист. Он отвечал на вопрос о том, готов ли Трамп отказаться от продолжения борьбы со своим соперником на состоявшихся в США 3 ноября президентских выборах - демократом Джозефом Байденом.

"Определять, действительны или нет бюллетени, должны они (местные избиркомы и другие уполномоченные лица - прим. ТАСС), а не я. В соответствии с законом, бремя [ответственности за рассмотрение] бюллетеней для заочного голосования или голосования по почте лежит на той стороне, которая их предлагает. Они (эти документы - прим. ТАСС) должны быть проинспектированы", - сказал Джулиани. С его точки зрения, поведение демократов указывает на "сильные косвенные свидетельства" подделки бюллетеней на прошедших выборах главы государства.

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