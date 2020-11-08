США получили второго после Кеннеди президента-католика
22:26 07.11.2020 Источник: НГ-Online
Он стал 46 главой государства и вторым в истории американским президентом-католиком. Байден часто обращался к религиозным смыслам и аллегориям во время своей избирательной кампании. Но при этом многие из разделяемых им идей подлежат осуждению Римской церковью. Таким образом, верующий одной из самых консервативных церквей может претворить в жизнь самые либеральные начинания.
Редакция НГ-религий
НОВОСТИ
- 22:03 07.11.2020
- Трамп пока не собирается признавать свое поражение на выборах
- 21:15 07.11.2020
- Британский премьер Борис Джонсон поздравил Байдена с победой
- 21:05 07.11.2020
- Джозеф Байден собирается вскоре обратиться к гражданам США
- 21:00 07.11.2020
- Адвокат Трампа: СМИ не определяют исход выборов. Это делают суды
- 20:45 07.11.2020
- Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США
- 20:16 07.11.2020
- СМИ объявили победителя президентской гонки в США
- 17:55 07.11.2020
- Немерюк: Система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам
- 17:40 07.11.2020
- Наталья Сергунина: видеоэкскурсии по ВДНХ и "Зарядью" появились на Russpass
- 17:30 07.11.2020
- Путин и Макрон провели телефонные переговоры
- 17:15 07.11.2020
- На переговорах Британии и ЕС сохраняются "большие разногласия"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать