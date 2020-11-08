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НОВОСТИ

США получили второго после Кеннеди президента-католика

22:26 07.11.2020 Источник: НГ-Online

Мировые лидеры признали Джозефа Байдена победителем на выборах президента США.

Он стал 46 главой государства и вторым в истории американским президентом-католиком. Байден часто обращался к религиозным смыслам и аллегориям во время своей избирательной кампании. Но при этом многие из разделяемых им идей подлежат осуждению Римской церковью. Таким образом, верующий одной из самых консервативных церквей может претворить в жизнь самые либеральные начинания.

Редакция НГ-религий

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