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В ресторане близ военной базы США В Японии начали подавать "Байден бургер" - СМИ

09:20 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ресторан, расположенный неподалеку от военно-морской базы США Йокосука в японской префектуре Канагава, добавил в меню блюдо под названием "Байден бургер". Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

Ресторан под названием "Цунами" известен своими президентскими бургерами: в 2009 году в его меню появилось блюдо "Обама бургер", а в 2016 году - "Трамп бургер". В состав новинки, названной в честь кандидата в президенты США Джозефа Байдена, входят, в частности, сыр "Филадельфия" и картофельные чипсы из Пенсильвании - прямая отсылка к победе демократа в этом штате, которая принесла ему необходимые 270 голосов выборщиков.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с ним на выборах действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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