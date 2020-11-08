Харрис считает, Байден сможет исцелить и объединить США

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джозеф Байден сможет исцелить и объединить Соединенные Штаты. С таким заявлением выступила в субботу вечером Камала Харрис в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию ведут все американские телеканалы.

"Джо сможет исцелить и объединить [Америку]. Это человек с опытом и твердой рукой, - указала Харрис. - Личный опыт позволил ему обрести смысл существования. И это поможет нам всем, как единому народу, вновь обрести общую цель".

"Вы сделали свой выбор, - обратилась она к американцам, поддержавшим Байдена. - Вы выбрали надежду, единство, уважение, веру в науку и правду. Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки".