Из-за некоторых не засчитанных бюллетеней штаб Трампа подал иск в суд Аризоны
09:40 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в субботу подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные там в день выборов, не были засчитаны. Как утверждается в заявлении штаба, из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались, по сути, "отклонены".
"Когда машина для голосования обнаруживает, что в бюллетене отмечен более, чем один кандидат, сотрудники избирательного участка должны проинформировать голосующих лично избирателей о [зафиксированной] ошибке и дать им возможность исправить ситуацию. Однако в округе Марикопа сотрудники избирательных участков нажимали и говорили избирателям нажимать [на машине] зеленую кнопку и не принимать во внимание [сообщение об] ошибке. В результате машины игнорировали выбор избирателей", - сказано в пресс- релизе. Штаб Трамп утверждает, что у него есть заявления избирателей, ставших свидетелями подобных происшествий. При этом не уточняется, сколько именно голосов оказались таким образом не учтены, но в штабе республиканца полагают, что "проблема имела место в больших масштабах".
Как поясняется в заявлении, представители Трампа требуют вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.
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