Слуцкий считает, что ﻿ожидать улучшений в отношениях США и РФ не стоит

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джозеф Байден, победу которому присуждают американские СМИ, вряд ли внесет положительные коррективы в политику Вашингтона в отношении к России, так как лично участвовал в запуске маховика антироссийских санкций будучи еще вице-президентом, однако Москва готова работать с любым руководителем американской администрации. Об этом журналистам в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "на российском направлении, к сожалению, не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону". "Байден еще вместе с президентом [Бараком] Обамой запустили маховик нового сдерживания России, с чередой санкций различного уровня", - напомнил депутат. Глава комитета также обратил внимание на то, что в своей предвыборной риторике демократ прямо называл Россию "главным врагом" США. "Поэтому вряд ли стоит ждать, что кто-то из российских политиков будет аплодировать в этот раз по случаю подведения итогов американских выборов", - добавил он.

Слуцкий при этом указал на мнения ряда экспертов о том, что Байден может придать некую конструктивность внешней политике США. "Многие аналитики, в случае его президентства, не исключали возможности возврата США в Парижское соглашение по климату, а также в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) - иранскую "ядерную сделку", - уточнил парламентарий.

"Но Россия - и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США. Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости", - подчеркнул Слуцкий. Он заверил, что "все аспекты и возможности в российско-американском диалоге" будут проанализированы на заседании круглого стола в Госдуме в конце ноября. "Мы пока не говорим о новой "перезагрузке", но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь в таких сферах, как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос", - резюмировал председатель комитета Госдумы.