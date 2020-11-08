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На фоне итогов выборов в США курс иранского риала значительно вырос по отношению к иностранной валюте

10:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыночный обменный курс иранского риала значительно вырос по отношению к иностранной валюте в течение последних дней на фоне сообщений о возможной победе на президентских выборах в США Джозефа Байдена. Об этом сообщает в воскресенье корр. ТАСС.

4 ноября обменные пункты Тегерана предлагали около 300 тыс. иранских риалов за один доллар и 350 тыс. риалов за евро. Затем, на фоне сообщений о лидировании Байдена на выборах, национальная валюта Ирана последовательно укреплялась в течение следующих дней.

8 ноября обменные пункты столицы предлагают около 250 тыс. риалов за доллар и 295 тыс. риалов за евро. Таким образом, за четыре дня курс национальной валюты Ирана укрепился примерно на 16 процентов.

Последний раз иранские обменные пункты предлагали около 250 тыс. риалов за доллар в начале сентября.

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