Для инаугурации президента США у здания Капитолия начали возводить трибуны

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти американской столицы начали возводить трибуны для церемонии инаугурации президента, которая пройдет 20 января 2021 года. Как смог в субботу вечером убедиться корр. ТАСС, около правительственного комплекса на Капитолийском холме появились первые конструкции подобного рода. При этом близко подойти к пристройке не представляется возможным, поскольку по периметру здания установлены металлические ограждения около метра в высоту.

На оградах висят таблички с надписями о том, что проход на территорию закрыт. Усиления нарядов полиции Капитолия не наблюдается.

В этом году участники совместного инаугурационного комитета отказались от так называемой традиции забивания "первого гвоздя" для установки платформы. Решение связано с тем, что до сих продолжается траур по ушедшей 18 сентября из жизни судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.