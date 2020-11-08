В Тбилиси готовится митинг несогласных с результатами парламентских выборов
12:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители оппозиционных партий Грузии с раннего утра воскресенья ведут подготовительные работы в Тбилиси у здания парламента, где в 15:00 (14:00 мск) должен начаться митинг несогласных с результатами парламентских выборов, которые прошли 31 октября.
Как передает корр. ТАСС, у парламента уже возведена сцена, с которой будут выступать политики, развернуты плакаты, а также экран. Проспект Руставели, где находится парламент, пока не перекрыт. По данным грузинских СМИ, еще с ночи в Тбилиси из регионов страны начали следовать автоколонны с людьми, которые намерены принять участие в акции протеста.
"Сегодня мы все должны выйти на улицу и выразить свой протест очень громко, потому что в этой стране раз и навсегда должно завершиться феодальное, олигархическое правление. Его завершит грузинский народ, потому что мы является достойными сыновьями достойной страны", - сказал журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", известный в прошлом телеведущий Заал Удумашвили.
Накануне к жителям Грузии обратился экс-президент Михаил Саакашвили, который призвал всех прийти на проспект Руставели, где расположен парламент, и выразить свое недовольство. Саакашвили заявил, что на митинге обратится к протестующим по видеосвязи и ознакомит их со своими планами на будущее.
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