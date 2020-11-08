На воскресной протестной акции в Минске начались задержания

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержания начались в центре Минска, где на воскресную акцию под названием "Марш народовластия" собираются ее участники, передает корр. ТАСС.

В район площади Свободы начинают подходить группы людей и, не останавливаясь, сразу направляются вдоль проспекта Победителей в сторону стелы "Минск - город-герой". Около площади Свободы стоит около 20 микроавтобусов с силовиками, рядом, около гостиницы "Европа", - кордон силовиков со щитами. Правоохранители здесь задержали мужчину. Проходят также задержания отдельных людей на улице Ленина.

Власти распорядились закрыть все станции метро третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская. На станции Площадь Ленина закрыт вестибюль номер 2 (вход со стороны площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются. Появились проблемы с интернетом.